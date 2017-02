Meer subsidie voor Plusbus gemeente Rheden door groei aantal ritten

RHEDEN - De Plusbus Rheden Rozendaal krijgt meer subsidie van de gemeente Rheden. Het aantal ritten groeit enorm en daardoor heeft de vervoerder die draait op vrijwilligers meer geld nodig.

De Plusbus vervoert ouderen en gehandicapten die niet met het openbaar vervoer kunnen reizen. Zij kunnen met de Plusbus naar bijvoorbeeld activiteiten of het ziekenhuis. Daarmee is de vervoerder een serieus alternatief voor bijvoorbeeld regiotaxi AVAN, die sinds eind vorig jaar in Rheden en Rozendaal actief is. Over AVAN kwamen met name bij de start veel klachten binnen, maar uit onderzoek blijkt dat over de Plusbus veel passagiers juist tevreden zijn.

De Plusbus is in 2011 begonnen en maakt inmiddels ongeveer 800 ritten per maand. Het aantal ritten zal de komende jaren vijf tot tien procent groeien. Door de groei maakt de Plusbus meer kosten, zoals snellere vervanging van de bussen en hogere verzekeringskosten. Daarom krijgt de vervoerder de komende drie jaar jaarlijks 25.000 euro. Tot nu toe was dit een kleine 14.000 euro.

Voor de gemeente zit er overigens ook een financieel voordeel aan de Plusbus. Het is voor Rheden goedkoper als passagiers reizen met de Plusbus in plaats van AVAN.