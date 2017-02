Mensenhandel en afpersing: verdachte vader en zoon afwezig bij rechtszaak

ARNHEM - Een vader van 51 en zijn 25-jarige zoon moesten zich vandaag voor de rechtbank in Arnhem verantwoorden. Volgens het openbaar ministerie hebben de vader en zoon uit Apeldoorn leiding gegeven aan een criminele organisatie, die zich schuldig maakte aan mensenhandel, afpersing en oplichting. Maar de verdachten zijn niet komen opdagen.

De verdachte zoon is er niet omdat hij de woordvoering aan zijn advocaat over wil laten. Van de vader is niet bekend waarom hij afwezig is. Wat hun afwezigheid voor de behandeling van de zaak betekent, is niet duidelijk.

Het duo zou vrouwen tot prostitutie hebben gedwongen in een illegaal bordeel in Apeldoorn. Klanten van dit bordeel zouden zijn gechanteerd. Een van de klanten werd voor tienduizenden euro's afgeperst. Vader Gerard en zoon Ronnie van H. zouden het geld hebben witgewassen via een autohandel.

Prostitués gedwongen klanten af te persen

Voor de behandeling van de rechtszaak zijn meerdere dagen uitgetrokken. De zaak is complex omdat beiden volgens justitie veel delicten uitbesteedden aan handlangers. De uitspraak wordt in maart verwacht.

