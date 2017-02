Celstraf geëist tegen vader en zoon voor mensenhandel en afpersing

ARNHEM - Tegen een vader (51) en zoon (25) uit Apeldoorn die worden verdacht van mensenhandel, afpersing en oplichting, is donderdag zeven jaar cel geëist. Volgens justitie gaven de twee leiding aan een criminele organisatie.

Het duo zou vrouwen tot prostitutie hebben gedwongen in een illegaal bordeel in Apeldoorn. Klanten van dit bordeel zouden zijn gechanteerd. Een van hen werd voor tienduizenden euro's afgeperst. Vader Gerard en zoon Ronnie van H. zouden het verdiende geld hebben witgewassen via een autohandel.

Complexe zaak

De twee mannen waren donderdag niet op de zitting in Arnhem aanwezig. Voor de behandeling van de rechtszaak zijn meerdere dagen uitgetrokken. De zaak is complex omdat beiden volgens justitie veel delicten uitbesteedden aan handlangers.

De uitspraak wordt in maart verwacht.

