Waterstoring in Tiel voorbij

Foto: Omroep Gelderland/Archief

TIEL - Op meerdere plekken in Tiel kwam deze donderdagmorgen geen of weinig water uit de kraan. Er was een leiding gesprongen. De reparatie is afgerond en er is weer water, meldt waterbedrijf Vitens.

De storing begon rond 6.00 uur en duurde tot 7.10 uur, zegt een woordvoerder van Vitens. Dat is sneller dan verwacht - de eerste indicatie was dat het euvel rond 12.00 uur verholpen zou zijn. Meerdere mensen meldden via onder meer Twitter geen water te hebben. Niet duidelijk is hoe omvangrijk de storing was.