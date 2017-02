Brand in houten schuur met kalveren

Foto: Omroep Gelderland

LOCHEM - Aan de Weggelhorst in Lochem heeft donderdagochtend een brand gewoed in een houte, rietgedekte schuur. In de schuur bevonden zich kalveren en hooi.

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) meldt dat de dieren in veiligheid zijn. Een gedeelte van de schuur is afgebrand. Even na 6.00 uur meldde de VNOG dat de brand onder controle is en dat er nabluswerkzaamheden worden uitgevoerd.