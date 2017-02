Hierin sliep koningin Wilhelmina

Foto: Paleis Het Loo

APELDOORN - In Paleis Het Loo in Apeldoorn is sinds deze week een nachtjapon van koningin Wilhelmina te zien. Het kledingstuk stamt uit ongeveer 1895. Het is een bijzondere aanwinst, want er is bijna geen nachtkleding in de collectie koninklijke kleding bewaard gebleven.

De nachtjapon is gemaakt van ragfijn linnen en versierd met Engelse of Zwitserse borduursels. Links van de knoopsluiting is een gekroonde ‘W’ geborduurd. Dit monogram komt ook voor op een aantal kruikenzakken in de collectie van Paleis Het Loo. Het is daarmee aannemelijk dat de nachtjapon van koningin Wilhelmina was. Wie het kledingstuk heeft gemaakt, is niet bekend. Destijds werkten aan het hof meerdere naaisters. Aanwinstenkamer De japon hangt in de zogeheten Aanwinstenkamer van het museum. Daar is ook een groot portret van de toenmalige koningin Beatrix te zien. Het doek is geschilderd door de bekende kunstenares Ans Markus. Ook een zilveren bord van koning Willem I en een landmeetketting uit de zeventiende eeuw worden in de kamer getoond.