PvdA: geen boete Vitesse bij verkoop GelreDome

ARNHEM - De provincie moet afzien van de boeteclausule van 11,3 miljoen euro als het stadion GelreDome wordt verkocht aan Vitesse. Dat vindt de Gelderse PvdA, die daar wel enkele voorwaarden aan verbindt.

Vitesse wil af van de boeteclausule, omdat die het bijna onmogelijk maakt om GelreDome te kopen. GelreDome-eigenaar Spes Bona is in onderhandeling met een serieuze investeerder over de verkoop.

Het idee achter de boeteclausule was destijds dat het stadion bij verkoop aan de voetbalclub niet meer gebruikt zou kunnen worden voor maatschappelijke en culturele activiteiten. De PvdA vindt dat de omstandigheden nu zijn veranderd en dat Vitesse een leidende rol heeft in verschillende maatschappelijke projecten.

Afspraken over gebruik stadion

Maar als de provincie afziet van de boeteclausule, moet daar wel wat tegenover staan, vindt de partij. 'Er kunnen afspraken gemaakt worden over blijvend gebruik van het stadion voor maatschappelijke en culturele activiteiten. En belangrijker nog: er kunnen afspraken gemaakt worden over een duurzame investering van Vitesse in een uitbreiding van haar maatschappelijke activiteiten.'

PvdA-fractievoorzitter Peter Kerris stelt volgende week vragen over deze kwestie in de Statencommissie Algemeen Bestuur en Financiën.

