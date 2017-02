Pupillen voetballen voor het eerst volgens nieuwe regels KNVB

DIDAM - De pupillen van DVC'26 in Didam hebben woensdagavond voor het eerst volgens de nieuwe regels van de KNVB gespeeld. In oefenwedstrijdjes werden ze vertrouwd gemaakt met een kleiner veld en minder spelers.

De regels worden in het seizoen 2017/2018 ingevoerd. Kinderen in de leeftijd onder de 8 en 9 jaar spelen op een kwart voetbalveld partijtjes van 6 tegen 6. Ingooien is afgeschaft en de scheidsrechter ook. Dat worden spelbegeleiders. Ook mag de keeper de bal niet meer ver uittrappen.

Meer spelplezier

De regels zijn ingevoerd om het spelplezier te vergroten. Peter van Amstel van de KNVB: 'We lopen wat dat betreft achter met het buitenland. Daar is alles gericht op gewoon lekker ballen. Het echte werk komt op latere leeftijd wel. Alles moet gericht zijn op plezier.'

Toch is er ook wat kritiek. Bas Strijbosch van DVC'26: 'We zijn een groot voorstander, maar we moeten voor de wedstrijden de nieuwe kleine velden afzetten met pionnen. Dat kost veel tijd. En kleinere teams betekent meer teams in de competitie. Dus zijn er meer vrijwilligers nodig. Maar ik heb goede hoop dat dat ons gaat lukken.'

'Ik vind het echt stom!'

En de kinderen? Die spelen lekker de bal rond. In de rust wordt er geëvalueerd met de 'spelbegeleider'. Een van hen: 'Ik vind het echt slecht!' Het komt uit de grond van zijn hart. 'Ik mag niet eens meer de bal lekker ver weg knallen als keeper! Ik vind het echt stom!'