Wat doen die soldaten op het kanaal? En hoogwerkerdrama voor de rechter. Dit is het nieuws van donderdag 9 februari

ARNHEM - Wie is er schuldig aan het dodelijke ongeval met een hoogwerker in Oosterwolde? De rechtbank buigt zich vandaag over deze kwestie. Een andere rechtszaak vandaag over een illegaal bordeel in Apeldoorn. En wat doen die soldaten daar in het donker op het Apeldoorns Kanaal? Dit is het nieuws van donderdag 9 februari.

Rechtbank buigt zich over hoogwerkerdrama Oosterwolde De bestuurder van de hoogwerker uit Oosterwolde moet vandaag voorkomen bij de rechter in Zutphen. De man bestuurde de machine waarmee in 2015 tijdens een oldtimerevenement een dodelijk ongeval plaatsvond. Eén toeschouwer kwam onder de machine terecht en overleed terplekke. Verschillende anderen raakten gewond, onder wie een aantal kinderen. Wat doen die soldaten daar in het donker op het kanaal? Militairen oefenen vanaf vandaag op het Apeldoorns Kanaal. Tussen Laag-Soeren en Loenen varen ze in het donker met zes rubberboten (zonder motor) over het kanaal. Dat gebeurt tussen 18.00 en 3.00 uur. Ook op 10, 23 en 24 februari en op 9 en 10 maart zijn er dit soort oefeningen. Illegaal bordeel Een 51-jarige vader uit Apeldoorn en zijn 25-jarige zoon moeten zich vandaag voor de rechter in Arnhem verantwoorden voor het leiden van een criminele organisatie. Volgens het Openbaar Ministerie zouden ze ook een illegaal bordeel in Apeldoorn hebben gerund, waar klanten na een bezoek werden gechanteerd.