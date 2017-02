Thijmen Kupers gaat voor zijn tiende nationale titel

LENGEL - Thijmen Kupers is fit genoeg om op te gaan voor zijn tiende Nederlandse titel op de 800 meter.

De atleet uit Lengel won vijfmaal goud op het NK Indoor en vier keer deed hij dat Outdoor. Zondag op het NK in Omnisport in Apeldoorn wil de 25-jarige Kupers zijn tiende titel proberen te veroveren.

Zijn deelname was onzeker, want tot dusverre kwam hij dit indoorseizoen door een kuitblessure nog niet in actie. Maar bij testen de laatste drie dagen bleek Kupers fit genoeg om zondag zijn titel te verdedigen op de 800 meter.