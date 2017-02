'Hé Lekker Ding': Futuralis-voorman zingt voor autistische kinderen

NIJMEGEN - Ze kennen elkaar van NEC en hebben nu samen een single gemaakt: Hé Lekker Ding!

Roderik van Kerkhof, de directeur van Futuralis, het bureau dat NEC adviseerde en onder meer verantwoordelijk is voor de komst van trainer Peter Hyballa, ontmoette de Nijmeegse zanger en NEC-fan Jean Knipping, die hem aanvankelijk altijd fel bekritiseerde.

'Ik heb uitgelegd wat wij deden bij NEC en toen Jean daar wat meer kennis van had, toen draaide het om. Op een gegeven moment stond Jean aan de deur met een liedje. Ik dacht eerst dat hij een grapje maakte. We proberen hiermee geld op te halen voor autistische kinderen, die door muziektherapie lekker los komen. Mijn jongste zoon is ook autistisch komt er altijd heel mooi van open, dat gun ik andere kinderen ook.' Jean Knipping en Roderik van Kerkhof

Onder de naam Duo Abe is het nummer gemaakt. Jean Knipping vond het meteen een mooi project. 'Hij heeft nog nooit gezongen, maar hij stapte met zoveel enthousiasme de studio in. Gewoon keileuk. Hij heeft een unieke stem en hij houdt de maat. Dus ik zei tegen hem dat hij het voetbal maar aan de kant moet komen. We gaan lekker zingen, want daarmee kun je ook De Kuip halen. En als hij zijn contacten in Duitsland aanhaalt, kunnen we daar ook een keer op het podium gaan staan.'

Maar of Van Kerkhof dat ook ambieert, is maar de vraag. 'Ik vind het heel leuk, maar ben ook heel blij als het weer afgelopen is. Het is voor het goede doel, dan doe je gekke dingen. Even uit de comfort zone.'