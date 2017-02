Tonnen cash en dure auto's in beslag genomen bij invallen

Foto: politie

KERKDRIEL - In een groot witwasonderzoek zijn woensdag invallen gedaan op negen locaties, waaronder Kerkdriel. Daarbij is 325.000 euro aan contant geld in beslag genomen.

De politie viel vijf woningen, twee chalets, een kantoorpand en een opslagruimte binnen. Naast de tonnen cash werd er beslag gelegd op onder meer dure auto’s, scooters, luxe sieraden, gegevensdragers en administratie. Geen aanhoudingen Bij de actie, waar ook medewerkers van de Belastingdienst bij betrokken waren, zijn geen aanhoudingen verricht. Naast Kerkdriel deed de politie invallen in de Brabantse plaatsen 's-Hertogenbosch, Oosterhout en Asten. Het onderzoek naar de witwaspraktijken loopt al ruim een jaar.