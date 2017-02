Eerste asielzoekers trekken in voormalig belastingkantoor Nijmegen

NIJMEGEN - De eerste 30 asielzoekers arriveren donderdag in het voormalig belastingkantoor aan de Stieltjesstraat in Nijmegen. Dat bevestigt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Het pand zou in eerste instantie worden gebruikt als noodopvanglocatie, maar omdat er minder vluchtelingen het land binnenkomen is dat niet meer nodig. Het belastingkantoor wordt nu ingezet als tijdelijk asielzoekerscentrum.

300 asielzoekers

In totaal komen er 300 asielzoekers. Het gaat onder meer om gezinnen met kinderen. Zij komen uit andere opvanglocaties in Nederland.

Het COA neemt in het gebouw vijf verdiepingen tijdelijk in gebruik. Voor de invulling van de rest van het gebouw zijn het COA en de gemeente nog met elkaar in gesprek. Het COA heeft een huurovereenkomst tot september 2018.

Over het gebruik van het pand is volgens het COA overleg met de buurt geweest.