Middelbare scholieren nemen basisscholen over

Foto: Omroep Gelderland

AALTEN - Goed onderwijs geven is een vak apart. Dat weten leerlingen van het Christelijk College Schaersvoorde in Aalten inmiddels ook. In kleine groepjes namen de havo- en vwo-scholieren woensdagochtend de lessen over op vijf basisscholen in de Achterhoek.

Iedere klas kreeg één basisschool toegewezen. Tijdens de les leerden de scholieren presenteren, plannen en samenwerken. Ze werden daarin begeleid door pabostudenten van Iselinge Hogeschool in Doetinchem. Het is de bedoeling dat het initiatief in de Achterhoek minimaal een keer per jaar wordt voortgezet.