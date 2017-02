Stuiterende autoband op A1 wordt Mert Tirgil bijna fataal

BARNEVELD - Wie verloor dinsdag op de snelweg A1 een autoband? Dat wil Mert Tirgil uit Barneveld graag weten. Hij kreeg de band onder zijn auto en zit nu met flinke schade. En dat niet alleen. 'Die autoband heeft bijna mijn leven gekost.'

Mert heeft een dag na de gebeurtenis nog last van zijn rug en nek en is woensdag na een uurtje werken weer naar huis gegaan. De schrik zit er nog een beetje in.

Dinsdagavond reed hij tussen 18.15 en 18.45 uur op de A1 richting Apeldoorn op de rechterrijbaan. Het is druk, drie rijstroken zijn open. Ter hoogte van Terschuur haalt een auto met aanhangwagen hem in. 'Na honderd meter zag ik opeens iets naar mij toekomen. De band rolde niet, maar stuiterde', vertelt Mert.

Ik had twee opties

'Ik had twee opties. Flink remmen, met het gevaar dat ik een kettingbotsing zou veroorzaken of rustig remmen en rechts het gras insturen. Dat laatste heb ik gedaan.'

Ondertussen is de band onder zijn auto doorgerold weer de snelweg op en daar op de linkerrijstrook tot stilstand gekomen.

In shock

Mert die na de gebeurtenis in shock was, is opgevangen door twee ooggetuigen. De auto is afgesleept met schade aan de onderkant. Het gaat om de Mercedes van zijn vader. Zijn opa had onlangs zijn auto geleend en toen een aanrijding gehad.

Mert is nu naarstig op zoek naar de bestuurder van de auto met aanhangwagen voor hem, die de autoband verloor. Hij heeft aangifte gedaan bij de politie. Mert wil de kwestie met de bestuurder regelen via de verzekering. Zijn oproep op Facebook is al 45 keer gedeeld.