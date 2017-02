Nu verkiezingen? Dan komt de Achterhoek er (weer) erg bekaaid vanaf

ARNHEM - Als er nu verkiezingen zouden zijn, dan zouden er in het meest gunstigste geval dertien Gelderlanders in de Tweede Kamer komen. Alle regio's zouden vertegenwoordigd zijn, behalve de Achterhoek.

Van de vier Gelderse regio's zouden Arnhem/Nijmegen en de Veluwe het best vertegenwoordigd zijn met elk vijf kandidaten. Rivierenland zou drie kandidaten kunnen krijgen. Witte vlek is de Achterhoek. Die regio zou het moeten doen zonder regionale vertegenwoordiger op het Haagse pluche.

Het was al geen vetpot voor die regio, want nu zit er precies een Achterhoeker in de Kamer: Johan Houwers (lid-Houwers) uit Winterswijk. Hij komt niet terug na de verkiezingen. Vorig jaar stopte Otwin van Dijk (CDA) uit Doetinchem als Tweede Kamerlid, hij werd burgemeester van Oude IJsselstreek.

Voor deze informatie is gebruikgemaakt van de laatste Peilingwijzer voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. De Peilingwijzer heeft een foutmarge met voor elke partij een boven- en ondergrens. In dit overzicht is gekeken naar de meest gunstige situatie, de bovengrens dus. Er is geen rekening gehouden met eventuele kabinetsdeelnames van partijen, waardoor kandidaten kunnen opschuiven.

Onlangs werd bekend dat de Achterhoek met een regionaal verkiezingsdebat op woensdag 8 maart op de politieke agenda van de nieuwe Tweede Kamer wil komen.

Kans op vier Nijmegenaren

Uit de lijsten met kandidaten blijkt dat Nijmegen de meeste kanshebbers produceert voor een Kamerzetel. Volgens de huidige peilingen kunnen er vier Nijmegenaren in de Kamer komen.

De Achterhoek maakt sowieso weinig kans op een vertegenwoordiger, zelfs al ziet de zetelverdeling er op 15 maart heel anders uit. Bij alle partijen die kans maken op een zetel staan slechts twee Achterhoekers op de lijsten.

D66 meest Gelderse partij

D66 doet het goed als het gaat om de Gelderse afvaardiging. Rob Jetten en Maarten Groothuizen uit Nijmegen en lijsttrekker Alexander Pechtold uit Wageningen hebben volgens de Peilingwijzer grote kans op een zetel.

De PvdA zou volgens die cijfers twee Gelderlanders in de Kamer krijgen: John Kerstens uit Arnhem en Jeroen Dijsselbloem uit Wageningen. Dat geldt ook voor de PVV: Alexander Kops uit Nijmegen en Elmar Vlottes uit Apeldoorn.

De partijen die elk een Gelderse vertegenwoordiger zouden hebben zijn: VVD (Albert van den Bosch), CDA (Jaco Geurts), GroenLinks (Lisa Westerveld), SGP (Chris Stoffer), 50PLUS (Emile Bode) en DENK (Farid Azarkan). Bij de VVD zou Remco Dijkstra net buiten de boot vallen. Hij staat op plek 27.

Oudste kandidaat

In totaal zijn er 82 Gelderlanders verkiesbaar bij de komende verkiezingen. Het overgrote deel staat op een onverkiesbare plek, of staat op de lijst bij een partij die weinig kans maakt om in de Tweede Kamer te komen.

Opvallende naam is schrijver Jan Siebelink uit Ede, hij staat op plek 47 op de lijst van de Partij voor de Dieren. Die partij heeft ook een plekje ingeruimd voor de oudste kandidaat: de 93-jarige kunstenaar Johan de Haas uit Velp.

