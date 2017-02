Vlogger Jannes Jordaan uit Ede irriteert Idols-jury

Foto: fragment uit video RTL Talent via YouTube

EDE - Vlogger Jannes Schuurman uit Ede, op YouTube bekend als Jannes Jordaan, is vanavond te zien in het RTL 5-programma Idols. Het is de vraag hoe ver hij het schopt, want hij lijkt meteen de irritatie van de jury te wekken met zijn selfiestick.

Oh... vloggers, zegt Idols-jurylid Jamai als hij vlogger Jannes Jordaan ziet aankomen met zijn selfiestick. De walging druipt van zijn gezicht. Jannes stelt zichzelf keurig voor aan de jury, is te zien in een video die RTL op YouTube heeft gepubliceerd. Op zijn eigen kanaal is te zien en te horen hoe Jannes onderweg naar de auditie in de trein zijn zangkunsten laat horen. Ain't no sunshine when she's gone, zingt hij. Een mager applausje volgt. De video is op dit moment ruim 3500 keer bekeken. Hoe Jannes het er bij de audities vanaf brengt, wordt vanavond duidelijk tijdens de uitzending van Idols vanaf 20.30 uur op RTL5.