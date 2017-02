Arnhem past coffeeshopbeleid aan; ruimte voor meer shops

ARNHEM - Het coffeeshopbeleid in Arnhem gaat op de schop. Nu nog is er plek voor maximaal acht coffeeshops, maar dat moeten er elf worden.

In het voorgenomen coffeeshopbeleid van waarnemend burgemeester Staal staat dat coffeeshops straks verspreid over de stad mogen komen. Voorwaarde is dat ze voldoen aan de vestigingseisen en dat voorkomen wordt dat ze te dicht op elkaar zitten. Momenteel zitten de zaken nog in drie aangewezen gebieden.

Iedereen maakt kans op een vergunning

De burgemeester wil dat exploitanten een vergunning krijgen voor zes jaar. Daarmee wordt volgens hem voorkomen dat de coffeeshopmarkt een gesloten markt blijft waarin vergunningen verhandeld kunnen worden en exploitanten tot in lengte van jaren een shop kunnen beheren.

Na zes jaar kunnen geïnteresseerden zich melden en wordt door loting bepaald wie als eerste een aanvraag mag indienen. Zo ontstaat een transparant en eerlijk systeem waarbij iedereen een vergunning kan aanvragen.

De huidige exploitanten krijgen als overgangsregeling nog eenmaal een vergunning voor zes jaar. Hiermee krijgen zij voldoende tijd om gedane investeringen terug te verdienen.

Arnhem staat open voor gereguleerde hennepteelt

Het coffeeshopbeleid beschrijft de regels voor coffeeshops en gaat dus niet over regulering van hennepteelt. Voor dit laatste staat Arnhem open als de landelijke politiek daar een mogelijkheid voor biedt. De bestrijding van illegale hennepkwekerijen blijft een speerpunt in de gemeente.