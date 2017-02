GROESBEEK - Je kunt ze niet missen bij De Treffers. Op sportpark Zuid zijn ze altijd samen; vrijwilliger Martien en zijn hondje Sissi.

Martien heeft een hele rits aan taken bij de club in Groesbeek. Maar wat hij ook doet en waar hij ook is, zijn hondje Sissi gaat mee, vaak getooid in een heus Treffers jasje!