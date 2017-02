Verongelukte automobilist is 29-jarige man

Foto: Roland Heitink

AFFERDEN - De automobilist die dinsdagavond verongelukte op de Maas en Waalweg (N322) in Afferden is een 29-jarige Duitser. Dat is woensdag bekend geworden.

Dinsdagavond botsten een vrachtwagen en auto op de N322 frontaal op elkaar. Volgens de politie kwam de auto van de man op de verkeerde weghelft terecht. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet bekend. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Zie ook: Dode bij aanrijding in Afferden