Drie invallen na grootschalige incassofraude

DIEREN - Rechercheurs hebben invallen gedaan in Arnhem, Zutphen en Dieren in een onderzoek naar grootschalige incassofraude.

Op de adressen is woensdag beslag gelegd op gegevensdragers en administratie. Daarnaast werden banktegoeden en onder meer twee auto’s en een camper in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden in deze fraudezaak.

De incassofraude werd gepleegd tussen januari 2015 tot en met januari 2017. Mensen in Nederland en België werden via onterechte automatische incasso’s gedupeerd.

Deze mensen werden voor enkele miljoenen euro’s op jaarbasis opgelicht. De bedragen werden grotendeels naar het buitenland doorgesluisd. De slachtoffers werden vaak vanuit callcenters in het buitenland benaderd.

De recherche begon een onderzoek, nadat er informatie was binnengekomen uit onder meer België en na aandacht in het tv-programma Radar.