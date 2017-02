Nijmegen kandidaat Onderwijsstad van het jaar

NIJMEGEN - Nijmegen stelt zich kandidaat als Onderwijsstad van het Jaar 2017-2018. Dat betekent dat de Nationale Onderwijsweek in oktober 2017 mogelijk in de Waalstad wordt georganiseerd.

De Onderwijsstad van het Jaar wordt jaarlijks gekozen door de Stichting Nationale Onderwijsweek (NOW). De stichting heeft Nijmegen en enkele onderwijsinstellingen benaderd met het verzoek zich kandidaat te stellen als Onderwijstad voor het schooljaar 2017-2018

Het thema voor dit jaar is 'Gelijke Kansen. Wethouder Helmer-Englebert heeft een bidbook ingeleverd bij de Stichting NOW waaruit is af te lezen:

wat het (onderwijskundige) karakter van Nijmegen is

welke innovatievoorbeelden de Waalstad samen met onderwijspartners oppakt

wat Nijmegen gedurende die twee jaar en tijdens de Nationale Onderwijsweek te bieden heeft.

Onderwijsfilm van het jaar

Vaste onderdelen tijdens de Nationale Onderwijsweek zijn onder andere de bekendmaking van de Leraar van het jaar, de uitreiking van de Onderwijs Top Talentprijs, de verkiezing van de onderwijsfilm van het jaar en het nationale onderwijsdebat.