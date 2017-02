Vader en zoon voor de rechter voor illegaal bordeel en criminele organisatie

ARNHEM - Een 51-jarige vader uit Apeldoorn en zijn 25-jarige zoon moeten zich vandaag voor de rechter in Arnhem verantwoorden voor het leiden van een criminele organisatie. Volgens het Openbaar Ministerie hebben ze ook een illegaal bordeel in Apeldoorn gerund, waar klanten na een bezoek werden gechanteerd.

Vader Gerard en zoon Ronnie worden verdacht van mensenhandel, oplichting, afpersing en witwassen. De politie deed twee jaar geleden een inval op vier plekken in Apeldoorn. Er werd gezocht in een illegaal bordeel, een autogarage en twee huizen.

Bij de politieactie werd de zoon opgepakt, de vader werd in de gevangenis in Arnhem aangehouden. De autogarage zou zijn gebruikt om geld wit te wassen. De politie nam daarom bij de inval ook meerdere auto's in beslag.

Gechanteerd na bezoek illegaal bordeel

De Apeldoorners zouden vrouwen tot de prostitutie hebben gedwongen in een illegaal bordeel in Apeldoorn. Ze zouden bovendien aan de prostituees hebben gevraagd om hun klanten te chanteren. Een man werd voor vele tienduizenden euro's afgeperst na een bezoekje aan een prostituee.

Verdachte overleden

Eerder deze week moesten andere vermeende leden van de criminele organisatie zich voor de rechter verantwoorden. Tegen een 26-jarige Apeldoorner werd een celstraf van 5 jaar geëist. Een 42-jarige man uit Apeldoorn hoorde een celstraf van 3 jaar tegen zich eisen.

Een 29-jarige vrouw, die een man vele tienduizenden euro's zou hebben afgetroggeld, moet van de officier van justitie een maand de cel in en een werkstraf van 120 uur uitvoeren. Een vierde verdachte is voor de behandeling van zijn zaak overleden. Justitie wil niets zeggen over de doodsoorzaak.

In totaal staan deze week 8 verdachten terecht. Uitspraak is op 3 maart.

