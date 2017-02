BuitenGewoon Radio: Het fotogenieke Azewijnse Broek

GENDRINGEN - Iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur struint verslaggever Laurens Tijink door de Gelderse natuur. Zondag gaat Laurens op pad met hobbyfotograaf Evie Koolenbrander. Evie neemt Laurens mee naar de plek waar zij haar perfecte plaatjes schiet: het Azewijnse Broek.

Gelegen aan de rand van de gemeente Oude IJsselstreek, vind je de zandwinning het Azewijnse Broek. Op het eerste gezicht niet het perfecte plaatje, maar niets is minder waar. Door de winning van zand en grind is er een waterplas ontstaan die zich in de loop der jaren tot een bijzonder natuurgebied heeft ontwikkeld.



Bron: Netterden Zand en Grind

Voor hobbyfotograaf Evie Koolenbrander is dit dé plek om foto's te maken. Iedere week loopt ze met haar camera om haar nek één van de twee struinroutes die in het Azewijnse Broek zijn aangelegd. Laurens en Evie lopen de route rondom de noordelijke waterplas.

Een rondje waar een 'normaal mens' 45 minuten over doet, maar bij Evie al gauw 2 uur duurt. "Soms sta ik wel een kwartier voor een boom om een goudhaantje te fotograferen."

Bij het Azewijnse Broek is een overvloed aan vogels te zien. Dat is dan ook wat Evie voornamelijk fotografeert. Maar dat is nog niet zo makkelijk. "Ze zijn weg voor je er erg in hebt. Soms is het moeilijk om ze echt dichtbij te kunnen fotograferen. Je moet geduld en geluk hebben."



Laurens en Evie lopen verder langs de zandafgraving. In het voorjaar en in de zomer vind je hier Galloway koeien. Langs de waterplas is het drassig en vind je veel struikgewas.



Af en toe maakt Evie nog wel eens een uitstapje naar natuurgebied Engbergen, tussen Genderingen en Ulft. Maar daar is het, vooral in het weekend, veel drukker dan in het Azewijnse broek. Hier kan ze dan ook rustig fotograferen. Wachtend op haar 'lucky shot'. Hieronder vind je drie pareltjes van Evie. Allemaal gefotografeerd in het Azewijnze Broek...



Benieuwd naar meer foto's van Evie Koolenbrander? Kijk dan in ons fotoboek, Evie heeft meer dan 100 foto's ingestuurd.



De Ridders van Gelre brachten op hun eerste Gelredag in 2015 ook een bezoekje aan het Azewijnse Broek. Zij stuitten daarbij op prehistorische botten van neushoorns en walvissen. Meer daarover lees je hier.