Oranjepop maakt nieuwe namen bekend

NIJMEGEN - Het Nijmeegse festival Oranjepop heeft nieuwe namen bekendgemaakt. Andy Frasco, Thijs Boontjes Dans-en Showorkest, The Hubschrauber en Jeangu Macrooy komen op Koningsdag naar het Hunnerpark.

Eerder werden Indian Askin, Avi on Fire, Pink Oculus en afsluiter Navarone al bevestigd. Het is inmiddels de 15e editie van het festival en vindt dit jaar plaats op donderdag 27 april 2017. De organisatie is inmiddels veranderd, want Doornroosje neemt het bestuur op zich. Tijdens het Nijmeegse festival treden voornamelijk artiesten uit de regio op.