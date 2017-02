Zangeres Femke Hengeveld verrast presentator Radio Gelderland

ARNHEM - Radiopresentator Eric van den Berg was tijdens zijn programma Gelderland Muziekland enigszins overdonderd toen zangeres Femke Hengeveld uit Arnhem hem het allereerste exemplaar van haar nieuwe single 'Laat me gaan' overhandigde!

De zangeres uit Arnhem dook de studio in met haar vaste team. 'De vorige single 1000 bange nachten werd zeer goed ontvangen, we hebben echt een goede, eigen sound te pakken', zegt Femke.

In het team zit onder meer de zeer ervaren Ingrid Simons voor de koortjes. De geboren Arnhemmer Bert Meulendijk deed gitaar. Bert is veel gevraagd gitarist en speelt al jaren met alle grote Nederlandse artiesten.

Femke verraste presentator Eric van den Berg door hem een ingelijst eerste exemplaar van de cd-single te overhandigen. 'Ik wilde hier graag de release doen. Het is altijd leuk om bij Radio Gelderland te zijn! In Gelderland Muziekland werd het lied voor het eerst gedraaid en op tv bij Omroep Gelderland was de clip-primeur.'

Het succes van haar liedjes zorgt ook voor steeds meer mooie boekingen. Zo staat ze 14 april in Expo Enschede tijdens Oranje XXL met onder andere Gerard Joling, Andre Hazes jr. en Jannes.

