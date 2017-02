Politie zoekt blondine die steekpartij filmde

Foto: ViWa Media

ARNHEM - In het onderzoek naar de steekpartij op de Vrij Nederlandstraat in Arnhem is de politie dringend op zoek naar een 'cruciale getuige'. Het gaat om een onbekende vrouw die waarschijnlijk waardevolle beelden heeft.

De steekpartij was zaterdag rond 15.20 uur in de wijk Presikhaaf. Een 48-jarige vrouw uit Arnhem en een 49-jarige plaatsgenoot moesten voor controle naar het ziekenhuis. De gewonde man en een 62-jarige inwoner van Zevenaar werden later aangehouden als verdachte. Beelden van het politieonderzoek na de steekpartij: Blonde vrouw met zwarte kleding Op beelden die de politie tot nu toe kreeg, is te zien dat een onbekende vrouw tijdens het steekincident opnames maakt. Gezien haar positie vermoedt de politie dat op de beelden goed is te zien wat zich precies heeft afgespeeld. De vrouw is 35-45 jaar, heeft blond los haar en droeg zwarte kleding. De politie verzoekt haar zich te melden. De aanleiding voor de steekpartij was volgens de politie een conflict in de privésfeer. Tips zijn nog altijd welkom op: 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem). Beelden kunnen worden geüpload op www.politie.nl/upload.