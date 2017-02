Meer tegenwind voor windmolenplannen bij Groesbeek

GROESBEEK - In de plannen om twaalf enorme windmolens in het Reichswald langs de grens bij Groesbeek te plaatsen was aantasting van het landschap nooit echt een onderwerp. Dat is het nu ineens wel. Een overheidsdienst van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen waarschuwt de plannenmakers.

Een woordvoerder van het zogeheten Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW zegt in de Rheinische Post dat het bosgebied aan de Kartenspielerweg in de gemeente Kranenburg is aangewezen als zeer waardevol landschap. 'Een hogere waardering is er niet'.

Advies dat je niet zomaar in de prullenbak kan gooien

Aantasting van het landschap leek de bouw van molens aan die Kartenspielerweg lange tijd niet in de weg te staan. Maar de woordvoerder waarschuwt dat het oordeel van het Landesamt niet een advies is dat je zomaar in de prullenbak kan gooien. 'Wie het landschap niet wil ruïneren zal zich aan het advies houden'.

Er moeten wel heel zware belangen zijn om een dergelijk gebied geweld aan te doen, zo stelt de woordvoerder. Kreis Kleve levert volgens de dienst al een grote bijdrage aan de doelstelling om meer duurzame energie te produceren.

Meer verzet tegen de stalen reuzen

Ook een Duits samenwerkingsverband van natuurbeschermingsorganisaties verzet zich tegen aantasting van het grootste bosgebied van Kreis Kleve. De energiedoelstellingen zouden ook op andere manieren gehaald kunnen worden dan het aan de Kartenspielerweg plaatsen van de twaalf stalen reuzen van 200 meter hoog.

De stellingname van het Landesamt is onderwerp van gesprek in een gezamenlijke raadsvergadering van de gemeenten Kranenburg en Berg en Dal, op donderdagavond. In de vergaderstukken wordt het advies genoemd als een mogelijkheid om de plannen voor de bouw van de windmolens van tafel te krijgen.

Uitzicht vanaf de Zevenheuvelenweg bij Groesbeek (fotomontage: actiegroep Tegenwind)

Gemeente Berg en Dal heeft Duitse advocaat ingehuurd

Het verzet tegen de komst van de kolossen is zo weer wat toegenomen. Inwoners van het gebied aan beiden zijden van de grens hebben zich al lange tijd verenigd in de actiegroep Tegenwind Reichswald. De actiegroep roept iedereen op om met spandoeken, protestborden en posters naar de vergadering te komen.

De burgemeesters van Gennep en Berg en Dal schreven eerder al samen een brief aan de gemeente Kranenburg waarin ze hun bezwaren tegen de bouwplannen nog eens onderstreepten. Inmiddels hebben beide gemeenten een Duitse advocaat in de arm genomen die moet helpen alle mogelijkheden te benutten om de plannen te dwarsbomen.

Sinds eind vorig jaar heeft de gemeente Berg en Dal een externe specialist ingehuurd omdat het dossier te veel druk legde op de ambtenaren en omdat de ingehuurde kracht specifieke ervaring heeft als het gaat om procedures in Duitsland tegen grensoverschrijdende initiatieven.

