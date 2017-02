Kasteel Rosendael beroofd van tuingereedschap

ROZENDAAL - Uit een schuur achter Kasteel Rosendael in Rozendaal zijn tuingereedschappen gestolen. Dat meldt de politie.

Dit moet gebeurd zijn tussen dinsdag 16.30 uur en woensdagochtend 07.15 uur. Er werden diverse tuingereedschappen van de merken Husqvarna en Stihl weggenomen.

De politie vraagt mensen die iets gezien of gehoord hebben in de omgeving om contact op te nemen. Daarnaast waarschuwt de politie tuingereedschappen goed op te bergen nu het weer bijna voorjaar is.