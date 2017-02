Stijgende interesse in techniekopleidingen

ULFT - Het Graafschap College ziet een stijgende interesse in de techniekopleidingen tijdens de open dagen. Volgens de school houdt dit nog niet direct in dat het leidt tot meer aanmeldingen binnen de technische sector.



“Er zijn wat nieuwe technische opleidingen waar veel interesse voor is”, aldus Henk Hilferink van het Graafschap College. Een voorbeeld daarvan is mediavormgeving. “Er zijn opleidingen die ‘hot’ zijn op een bepaald moment.” Volgens de MBO-school wil een stijgende interesse tijdens de open dag nog niet zeggen dat er ook direct meer aanmeldingen komen binnen die sector. “Dat hoeft niet. Een jongere die zestien is, moet zich oriënteren.” Het Graafschap College wil bezoekers daarom laten zien of ze bij het beroep passen. Ook wil het Graafschap College voorkomen dat een bepaalde opleiding zorgt voor een overschot aan afstudeerders. “Je moet ook een goede match hebben met de arbeidsmarkt.”



De open dagen van de school vonden plaats op alle locaties in de regio. In totaal kwamen vierduizend bezoekers een kijkje nemen op het Graafschap College. “Vooral het doel van de open dag is de sfeer voelen.” Het Graafschap College is de komende tijd druk met de aanmeldingen die binnen gaan stromen. “Het is nog een hele klus dat we het zover krijgen dat we alle mensen op de goede plek krijgen.”