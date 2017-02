Riders Ranch zoekt oplossing in Frankrijk

EIBERGEN - Eigenaresse Edith Wiersma-Arts van de Rainbow Riders Ranch in Eibergen vertrekt eind deze maand naar Frankrijk, om een mogelijk nieuw adres voor haar paarden te bezoeken.



'Het zijn hele lieve mensen, die zelf precies zo’n opvang hebben als wij', aldus Edith. 'Ik ga even kijken wat de mogelijkheden zijn, met ze overleggen wat er nodig is om de situatie zo te krijgen dat de paarden er naartoe kunnen.' Eerder deze maand werd duidelijk dat het land waarop haar paarden op dit moment nog grazen verkocht is, waardoor haar dieren moeten verhuizen naar een andere plek. Edith en haar man Hein hebben geen ruimte, dus er moet een nieuwe eigenaar voor de dieren worden gezocht.



In eerste instantie leek er een optie te zijn in België, maar dit bleek bij aankomst van Edith niet het geval. 'Het land was er wel, maar de omstandigheden waaronder we het konden realiseren hadden we niet.' De optie in Bretagne wordt eind deze maand bekeken. Per 1 mei moeten de paarden ergens anders staan, want dan wordt het land door een nieuwe eigenaar in gebruik genomen.



Revalidatie van Hein

Een dag na het slechte nieuws over het verkochte land, werd de man van Edith getroffen door een herseninfarct. Inmiddels is hij aan het revalideren in Enschede. 'Hij is halfzijdig verlamd en hij kan niet praten en kan zich niet uiten', aldus een aangeslagen Edith. 'Het is maar de vraag hoe hij eruit komt.' Op dit moment runt Edith overdag een Body Stress Release-praktijk. Daarnaast is ze veel bezig met de vijftien honden waar ze dagelijks voor zorgt. 'Ik hoop dat ik in mijn uppie het geld kan verdienen om hier te blijven wonen. Dat is het allerbelangrijkste. En dan is natuurlijk het herstel van mijn man afwachten.' Voor Hein en Edith is een inzamelingsactie opgezet, zodat ze financieel door deze periode heen kunnen komen.

