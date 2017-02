Man vernielde auto's in opdracht

ZUTPHEN - De politie heeft drie mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een lange serie vernielingen. Die werden gepleegd op twee adressen in Warnsveld en Zutphen.

Het ging om vernielingen aan auto’s en woningen.

Een 48-jarige man uit Baak en een 62-jarige man uit Warnsveld worden ervan verdacht opdracht te hebben gegeven om de vernielingen te plegen. Een 37-jarige man uit Hardenberg zou ze hebben gepleegd.

Familieruzie en burenruzie

De vernielingen waren op twee adressen. De meeste, 16 in totaal sinds eind september, zijn gepleegd aan de Scheerdershof in Warnsveld. De aanleiding was een burenconflict.

Aan de Braamkamp in Zutphen zijn daarnaast ook vier vernielingen gepleegd. Dat gebeurde in november en december. Hier ligt een familiekwestie ten grondslag aan de vernielingen. Behalve de overeenkomst qua verdachten is er verder geen verband tussen beide conflicten.

In de meeste gevallen ging het om het lek steken van autobanden en het vernielen van autoruiten. Ook is verf tegen een woning gegooid.