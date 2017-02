HARDERWIJK - In Harderwijk hebben ongeveer tachtig huishoudens in de wijk Drielanden zonder water gezeten.

In de Tubadreef was in de nacht van dinsdag op woensdag een leiding gesprongen. De gealarmeerde brandweer had de hulp van waterbedrijf Vitens om het lek te dichten.

Volgens een woordvoerder van Vitens duurde de lekkage ongeveer tweeënhalf uur en waren de problemen tegen 5.00 uur voorbij.