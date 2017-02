Heteren loopt massaal warm voor energieproject

Foto: Omroep Gelderland

HETEREN - De campagne onder de naam WATBETERS is een groot succes in Heteren. Het dorp wil zelf de energiemarkt op en gezamenlijk energie inkopen. Daarnaast zijn er andere duurzaamheidsprojecten in het dorp. Drie dagen na de start is ingeschreven op 82 procent van de 544 beschikbare zonnepanelen.

Daarnaast heeft meer dan 10 procent van de tweeduizend huishoudens zich al aangemeld voor het gezamenlijk inkopen van gas en stroom. Het initiatief is een combinatie van zonnepanelen op de daken van de basisscholen in Heteren en groene stroom tegen inkoopsprijs. Dit zorgt voor een blijvend lage energierekening, aldus de initiatiefnemers. Samen 15 miljoen euro besparen Ronnie Groenewold, voorzitter van de dorpsraad en één van de initiatiefnemers van dit project is tevreden. 'Het mooiste is dat steeds meer inwoners achter dit initiatief staan. Ouders, de kinderen, de scholen, de gemeente en maatschappelijke organisaties; iedereen doet mee. En dan kun je dus echt een verschil maken.' 'De komende 15 jaar betalen we in Heteren meer dan 70 miljoen euro aan energie. En daar kunnen we met elkaar zeker 15 miljoen euro op besparen. Dat kan door een groenere energievoorziening, maar ook door samen energie op te wekken, door minder te verbruiken en energie slim onderling te regelen en in te kopen. WATBETERS doet dit zonder winstoogmerk, waardoor er geld overblijft voor ons dorp. En daarmee maken we wonen in Heteren nog aantrekkelijker dan het al is.' Volgens Groenewold moet het aantal aanmeldingen voor de aankoop van gas en stroom nog wel minimaal verdubbelen voor er een echte start gemaakt kan worden.