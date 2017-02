Twee Nijmegenaren opgepakt voor heling laptop

NIJMEGEN - Twee mannen uit Nijmegen van 26 en 36 zijn dinsdag aangehouden voor het te koop aanbieden van een gestolen laptop. De twee vielen door de mand omdat de laptop geregistreerd stond in het Digitaal Opkopers Register (DOR).

In het register kunnen kopers opzoeken of de aangeboden goederen als gestolen geregistreerd staan. Dankzij de registratie in het DOR kwam bij de politie een signaal binnen dat er een gestolen laptop was aangeboden.

De politie startte daardoor een onderzoek wat resulteerde in de aanhouding van de twee. De laptop werd eind vorig jaar meegenomen na een woninginbraak.