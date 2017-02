LIVE: Bestuurder hoogwerkerdrama Oosterwolde voor de rechter

Foto: ANP

ZUTPHEN - De bestuurder van een hoogwerker die betrokken is bij een dodelijk ongeval in Oosterwolde staat op dit moment voor de rechter. Hij bestuurde de machine waarmee in 2015 een dodelijk ongeval plaatsvond.

Tijdens de zitting vertelde bestuurder Tijmen K. dat hij mensen op die fatale dag in mei 2015 slechts plezier wilde laten hebben. 'Ik stap nooit weer op zo'n machine', zei hij. K. bestuurde de hoogwerker tijdens een oldtimerevenement in Oosterwolde. De hoogwerker werd gebruikt om mensen op te tillen. Op een gegeven moment kantelde de machine en kwam op een toeschouwer terecht, die ter plekke overleed. Verschillende anderen raakten gewond, onder wie een aantal kinderen. Verslaggever Ruben van der Scheer volgt de rechtszaak live: Bestuurder en slachtoffer uit zelfde dorp Het ongeval had grote impact op het dorp. Oosterwolde is een gemeenschap waar iedereen elkaar kent. Zowel het slachtoffer als de bestuurder kwamen uit het dorp. K. wordt vervolgd voor dood door schuld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld. Volgens het Openbaar Ministerie mocht de man met de hoogwerker rijden, maar mocht hij er niet mee werken. Eerder werd al duidelijk dat de organisatie van het evenement en de eigenaar van de hoogwerker niet vervolgd worden. De organisatie heeft altijd gezegd dat er nooit opdracht is gegeven om de hoogwerker in te zetten als attractie. De rechtszaak dient in Zutphen. Zie ook: Bestuurder vervolgd na dodelijk ongeval

