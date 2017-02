Hogeschool Ede gaat samenwerking aan met 26 basisscholen

EDE - De Christelijke Hogeschool Ede en 26 basisschoolbesturen gaan intensief samenwerken om verschillende doelen te kunnen realiseren.

De gezamenlijke doelen zijn het opleiden van nieuwe leerkrachten, begeleiden van startende leerkrachten en innovatie van het basisonderwijs. Zo wordt ingespeeld op het verwachte tekort aan goede leerkrachten.

"De leerkracht zien we als motor voor vernieuwing. We willen bijvoorbeeld gezamenlijk meer praktijkgericht onderzoek doen en kennisdelen met de academische opleidingsscholen en universiteiten. We zetten in op het praktisch vormgeven van Passend Onderwijs en het omgaan met verschillen tussen kinderen," aldus Janette Meiling, directeur opleiding educatie, van de Christelijke Hogeschool Ede.