Mannen schieten uit rijdende auto

VELP - De politie heeft op dinsdagavond twee mannen aangehouden. Zij zouden uit een rijdende auto hebben geschoten.

Het gaat om een 31-jarige man uit Velp en een 17-jarige Huissenaar. Daarnaast heeft de politie twee gasalarmpistolen in beslag genomen.

Rond 22.30 uur meldde een getuige bij de politie dat hij had gezien en gehoord dat vanuit een rijdende auto twee keer was geschoten. Dit gebeurde op de Biljoen in Velp. De getuige wist een omschrijving van de auto en een deel van het kenteken door te geven.

Agenten vonden de auto op een parkeerplaats in Velp. Kort daarna kwam de Velpenaar naar buiten lopen. Hij bleek de eigenaar van de auto te zijn. De man bekende direct in de lucht geschoten te hebben.

In zijn woning troffen de agenten twee wapens aan; vermoedelijk gasalarmpistolen. De wapens zijn in beslag genomen. In het huis was ook de 17-jarige Huissenaar aanwezig.

Het tweetal is voor nader onderzoek meegenomen naar het politiebureau.