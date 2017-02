Gesteggel over boerengolf duurt maar en duurt maar

GENDT - Mag boerengolf in de polder bij Gendt nu wel of niet? Het geruzie daarover duurt al jaren. Donderdagavond is de gemeenteraad van Lingewaard aan zet.

Er is al gedoe sinds 2010. In dat jaar begon Cor van Meel in het weiland achter zijn huis met het spelen van boerengolf. Volgens de buren was er daarbij vaak sprake van overlast.

'Springkussens, barbecues, alcoholgebruik en -misbruik: het was verschrikkelijk,' vertelt Nicole de Roo, een van de buren.

Toen ze erachter kwamen dat boerengolf spelen volgens het bestemmingsplan helemaal niet mocht, vroegen ze de gemeente om dat nu eens te handhaven. Naar eigen zeggen zijn ze daar twee jaar mee bezig geweest.

Ondertussen bleek dat Lingewaard van plan was om het bestemmingsplan aan te passen en boerengolf wél toe te staan. De Roo: 'Ik vond dat onbehoorlijk bestuur. De gemeente wist dat wij er heel veel overlast van hadden maar heeft ons niet bij de procedure betrokken.'

Te vroeg gejuicht

De Roo en andere buren maakten bezwaar en waren blij toen ze merkten dat boerengolf toch uit het bestemmingsplan was gehaald. Maar die blijdschap duurde niet lang, want het bleek slechts om een technische aanpassing te gaan.

Initiatiefnemer Cor van Meel was inmiddels naar de Raad van State gestapt. Die oordeelde dat de gemeente eerst grondig onderzoek moest laten doen naar geluidsoverlast.

Voorbij met feesttenten en springkussens

Inmiddels liggen er twee onderzoeken naar geluidsoverlast en lijkt de gemeenteraad van plan om boerengolf toe te staan. Maar dan worden er wel voorwaarden gesteld zoals maximaal 30 keer per jaar en een verbod op het schenken van alcohol.

Cor van Meel begrijpt dan ook niet waarom de buren maar dwars blijven liggen. Volgens hem is het voorbij met feesttenten, springkussens en drinkende mensen. 'Dat gebeurt niet meer, want daar krijgen wij de vergunning niet voor.'

'Dan gaan wij naar de Raad van State'

Toch hebben de buren er weinig vertrouwen in dat het dit keer blijft bij een onschuldig potje boerengolf. Dus zelfs als de gemeenteraad donderdagavond positief beslist is het laatste woord er nog niet over gezegd.

De Roo: 'Dan gaan wij in beroep bij de Raad van State. Er zijn heel veel fouten en missers gemaakt in het hele traject. Wij denken dat we een goede kans maken om duidelijk te maken dat dit anders moet.'