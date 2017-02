Hé psst... Winkeltje beginnen en 6 maanden geen huur betalen?

CULEMBORG - De gemeente Culemborg start een proef om de leegstand in de binnenstad tegen te gaan: Win je winkel. Wie een goed plan heeft mag zes maanden lang een eigen winkel runnen zonder huur te betalen.

De ondernemer in spe wordt al die tijd professioneel begeleid. Binnenstadmanager in Culemborg Marnix van Namen laat weten dat het de bedoeling is dat de middenstander na een halfjaar op eigen benen staat. 'Ik heb daar alle vertrouwen in, want degene die wedstrijd wint, loopt ongetwijfeld al met een plan rond.'

De actie loopt geheel via Facebook en gaat donderdag van start.

160 vierkante meter

De winkelleegstand in Culemborg bedraagt 6 procent. Het leegstaande pand staat op de Oude Vismarkt. Het gaat 160 vierkante meter winkelruimte. Erin was een kledingwinkel gevestigd. Van Namen: 'Wie ook iets met kleding wil doen, hoeft niet bijster veel te veranderen aan de inrichting. In andere gevallen zit er wat meer werk in.'

Ondernemers in de dop kunnen zich tot uiterlijk 15 maart aanmelden via Facebook: Win je winkel Culemborg. Van Namen: 'We kiezen maximaal vijf partijen die op 27 maart hun plan presenteren aan een deskundige jury.'

'Tweede krijgt ook een kans'

Deze winnaar krijgt een halfjaar huurvrije winkelruimte. De binnenstadmanager: 'Er staan hier meer panden leeg. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat degene die tweede is geworden geen kans krijgt ook voor zichzelf te beginnen.'

Win je winkel is geen nieuw initiatief. In plaatsen als Hengelo, Sneek, Haarlem en Oosterhout is dit project uitgerold. Debbie Hoevenaren begon eind vorig jaar een winkel in fairtradeproducten in Oosterhout. 'Ik ging vlak voor de feestdagen open en had een topmaand', zegt ze. 'De maanden januari en februari zijn wat minder, maar ik ben zeer tevreden tot nu toe.'