Zakenman mag koeien houden in Wichmond, angst voor megastal blijft

WICHMOND - Zakenman Kees Koolen mag in Wichmond (gemeente Bronckhorst) een stal bouwen voor 70 melkkoeien en 20 fokstieren. De Raad van State deed vandaag uitspraak in een al langlopende rechtszaak.

De bezwaren van omwonenden en de Gelderse Milieufederatie zijn van tafel geveegd. Zij vrezen nu dat dit de eerste stap is op weg naar een megastal, waar op grote schaal embryo's worden geproduceerd.

De gemeente Bronckhorst is, in tegenstelling tot de bewoners, blij met de uitspraak. Vooral ook omdat de Raad van State zegt dat er geen sprake is van intensieve veehouderij. Een lagere rechter vond van wel, omdat er niet biologisch geboerd zou worden. Een uitspraak met verregaande consequenties, omdat dan elk regulier bedrijf bestempeld zou worden als intensieve veehouderij. Dat is nu dus van de baan met de uitspraak van de Raad van State.

Daarnaast keurt volgens de gemeente de Raad van State het 'spoelen van koeien' goed, mits er ook gemolken wordt. Koolen wil vooral embryo's produceren voor zijn bedrijf in Brazilië. Dat mag hij dus nu met deze uitspraak in de hand.

De omwonenden zijn teleurgesteld. 'Alle uitspraken van vorige rechters ten spijt. We zijn terug bij af', aldus een woordvoerder. De omwonenden zijn overigens niet tegen een boerderij met 100 dieren. Zij vrezen vooral voor de plannen van Koolen om op grootschalige, industriële wijze embryo's te gaan produceren. 'Dat is zijn oorspronkelijke plan en daar is geen draagvlak voor. We zullen nauwlettend in de gaten houden dat dat niet gebeurd onder het mom van een melkveebedrijf.'

Grootse plannen

Koolen heeft grootse plannen aan de Polweg in Wichmond. Met deze juridische overwinning kan hij nog maar een deel van zijn plannen in praktijk brengen. Hij diende vorig jaar al een tweede plan in: een koeienstal voor 138 melkkoeien, 200 stuks vrouwelijk jongvee en 50 fokstieren.

De gemeente heeft laten weten daar niet aan mee te werken, omdat een megastal niet in het landschap zou passen. Maar dat wil niet zeggen dat de grote stal er nooit komt. Koolen heeft aangegeven te vragen om een herziening van het bestemmingsplan.

Inmiddels heeft de ondernemer grootschalig grond opgekocht in de omgeving. De gemeente Bronckhorst verwacht dan ook dat het dossier megastal Wichmond nog niet is gesloten.

