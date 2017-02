Steeds meer refo's ingeënt, maar aantal blijft achter bij rest van Nederland

ARNHEM - De vaccinatiegraad onder mensen uit de reformatorische gezindte neemt geleidelijk toe. Dat meldt de GGD Gelderland-Zuid. Het aantal gevaccineerden blijft wel achter bij het percentage onder de rest van de Nederlandse bevolking.

Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de GGD Gelderland-Zuid en het Radboudumc in Nijmegen.

Bij het onderzoek werd gekeken naar de vaccinatiegraad onder volwassenen uit de reformatorische gezindte in de leeftijd van 18 tot 40 jaar. De onderzoekers vroegen ook naar de vaccinatiestatus van hun ouders en hun kinderen. Er deden bijna 1000 mensen mee aan dit onderzoek. In Nederland behoren zo'n 250.000 mensen tot de reformatorische gezindte.

Stijgende lijn

De vaccinatiegraad onder de deelnemers bleek 55 procent. Van hun ouders was nog 40 procent gevaccineerd. Van de deelnemers had 65 procent hun kinderen laten vaccineren, of was van plan om dit te doen als ze kinderen zouden krijgen.

Gemiddeld ligt de vaccinatiegraad in Nederland net onder de 95 procent.

Deelnemers die tot een minder conservatieve kerk behoorden, zelf gevaccineerd waren en/of een hoger opleidingsniveau hadden vaker besloten om hun kinderen te laten vaccineren.

Niet iedereen vaccineert meer

In de meest conservatieve kerken (de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten) is volgens de onderzoekers de vaccinatiegraad nauwelijks gestegen. Deze was zowel bij de deelnemers als bij hun ouders rond de 10 procent, terwijl 15 procent van deze deelnemers hun kinderen had laten vaccineren of van plan was dat te doen.

In deze groep hadden veel jonge mensen nog geen definitieve keuze gemaakt. Een derde twijfelde nog of ze hun -eventueel toekomstige - kinderen wel of niet moeten laten vaccineren.

