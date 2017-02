Meiden, getuige van misdrijf? Deel je tips anoniem

HOEVELAKEN - Stel je bent een jonge vrouw en bent getuige geweest van een overval. Wat doe je dan? Uit onderzoek blijkt dat vooral jonge vrouwen niet snel de politie bellen. Meld Misdaad Anoniem in Hoevelaken is daarom een campagne begonnen om juist die groep aan te sporen anoniem te tippen.

De organisatie heeft filmpjes gemaakt over onder meer een inbraak en dilemma's waar meiden mee zitten. Want volgens Annemarie van den Burg, projectleider bij Meld Misdaad Anoniem, praten meiden veel over wat er gebeurt in hun omgeving, maar vinden ze het moeilijk om dat door te geven.

Bekende van de dader

Ook heeft Meld Misdaad Anoniem een enquête gehouden onder 800 meiden. Daarin zegt meer dan helft dat ze wel eens een straatroof, inbraak of overval in haar directe omgeving hebben meegemaakt. Ruim tien procent gaf aan zelfs de dader te kennen. Van de ondervraagden zegt 70 procent het belangrijk te vinden dat misdrijven gestopt worden.

Informatie delen

Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke organisatie en de naam zegt het al, hier kan anoniem informatie gedeeld worden, via de telefoon of een online afgeschermd formulier. Van den Burg: 'Een ander resultaat uit de enquête is dat jonge vrouwen liever informatie over misdrijven delen via ons dan politie.'