Winterswijk Meddo te maken met nachtelijke inbraakgolf

Foto: REGIO8

WINTERSWIJK MEDDO - Inbrekers hebben in de nacht van dinsdag op woensdag flink hun slag geslagen in Winterswijk Meddo. Op tenminste drie adressen is in de avond of nachturen ingebroken.

Bij een landbouwbedrijf werd onder meer gereedschap gestolen, in dezelfde buurt verdwenen enkele fietsen en elders is ook nog een crossmotor gestolen. Het is niet duidelijk of de inbraken een verband met elkaar hebben.



De politie onderzoekt de inbraken en adviseert tevens inwoners om bij verdachte situaties direct 112 te bellen, een bericht te plaatsen in buurtwhatsappgroepen en waar mogelijk verlichting op basis van bewegingssensoren aan te leggen.



Door: Mediapartner REGIO8 Correctie melden