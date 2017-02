Stevensloop live op TV Gelderland

NIJMEGEN - Omroep Gelderland doet op 19 maart op televisie rechtstreeks verslag van de Stevensloop in Nijmegen. De uitzending begint vlak voor het middaguur en duurt tot naar schatting 16.00 uur.

Directeur van de Stevensloop Ronald Veerbeek is in zijn nopjes met de live-registratie op TV Gelderland. 'We hebben dit jaar het NK halve marathon en dat wordt een schitterend evenement.'

De derde editie van de Stevensloop telt tussen 8.000 en 9.000 deelnemers. Veerbeek: 'De meeste deelnemers starten op de 10 kilometer en de halve marathon, en dat laatste natuurlijk vanwege het NK. Dat trekt meer lopers.'

De route van het NK halve marathon.

Het parcours van de verste twee afstanden is anders dan voorheen. Deelnemers gaan over stadsbrug De Oversteek en via het eiland Veur-Lent richting Lent en over de Waalbrug terug naar het centrum. Onderweg gaan de hardlopers op de halve marathon (21,1 kilometer) ook een klein stukje door Bemmel.

Het programma op TV Gelderland:

12.00 uur: 5 kilometer

12.30 uur: 10 kilometer

13.30 uur: NK halve marathon

Het verslag wordt verzorgd door Janko van Sloten.

