Oude IJsselburg Zutphen deze zomer 8 weken dicht

ARNHEM - De Oude IJsselbrug in Zutphen is komende zomer 8 weken dicht voor gemotoriseerd verkeer. De brug wordt opgeknapt en gedeeltelijk verbreed. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel over de brug.

De stad blijft voor gemotoriseerd verkeer bereikbaar via de nieuwe IJsselbrug en via de N348. De afsluiting duurt de hele zomervakantie (8 juli t/m 20 augustus) en de 2 weken daarna. De brug krijgt een breder fiets- en voetgangerspad en er komt een trap naar de Tichelbeeksewaard. Daarnaast krijgt de brug een opknapbeurt, wordt hij opnieuw geschilderd en wordt er nieuwe verlichting aangelegd.

Sneller dan gedacht

In eerste instantie was de gemeente ervan uitgegaan dat de brug 13 weken dicht zou moeten. Maar de aannemer heeft een voorstel gedaan waarin het in 8 weken moet lukken. Dat is goed nieuws voor ondernemers en inwoners, die daarnaast ook actief betrokken zijn bij het ontwerpproces van de brug en de logistiek rondom de uitvoering.

De verbreding en het onderhoud kosten in totaal 7,5 miljoen euro. Dat is ongeveer 1,3 miljoen meer dan begroot, maar dat komt mede door het gebruik van composiet in plaats van staal voor de verbreding. Composiet is duurzamer en beter bestand tegen weersinvloeden. De constructie kan hierna dus langer mee.

Hulpdiensten

Het werk aan de Oude IJsselbrug duurt van juni tot december 2017. Op 9 maart is er een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden vlakbij de brug, in het IJsselpaviljoen.