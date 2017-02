Terugluisteren: BuitenGewoon Radio - Het mysterieuze Needse Achterveld

RIETMOLEN - Iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur struint verslaggever Laurens Tijink door de Gelderse natuur. Vandaag gaat hij terug naar zijn roots, naar het natuurgebied waar hij als kleine jongen ronddwaalde: het Needse Achterveld. Boswachter Dirk van de Brink van Staatsbosbeheer laat Laurens met andere ogen naar dit gebied kijken.

Door de mist zie je de schimmen van dode bomen. 's Zomers grazen er runderen en paarden. Maar vandaag voelt het Neede Achterveld aan als een mysterieuze plek. Tel daar de verhalen van de Witte Wieven bij op en het plaatje is compleet. Het landschap in de oost-Achterhoek is veelzijdig. Het is een coulissenlandschap: weilanden met koeien en schapen, bos, afgewisseld met heidegebieden en vennen. Het Needse Achterveld is een restant van een vroeger veel uitgestrekter heidegebied. Laarzen zijn een must, want je staat hier gegarandeerd met je voeten in het water. Het natuurgebied heeft namelijk één van de laatste stukjes natte heidevelden in Nederland.

Dirk van de Brink is boswachter geweest door heel Nederland, het 110 hectare grote Achterveld staat in zijn top drie. Waarom? Luister maar:

De zeldzaamheden van het Needse Achterveld

Het Achterveld is een onontdekt gebied, het ligt ver van grote steden: alleen natuurliefhebbers komen hier. Door de rust en stilte dat het gebied over zich heen heeft, kan je het geluk hebben een ree tegen te komen. "Overdag zijn er reeën aanwezig in het gebied. Als je de eerste bent, heb je mazzel. Later op de dag, als er meer mensen door het Achterveld lopen, zul je ze niet meer zien", vertelt Dirk. Je zal dus vroeg de veren uit moeten.

Zeldzaam is de jeneverbes die in het gebied te vinden is. Deze conifeer of naaldboom is te herkennen aan de grijsgroene kleur en aan de korte maar zeer stekelige naalden. "De plant komt voornamelijk voor op hoge zandruggen", aldus Dirk. De jeneverbes heeft mannelijke en vrouwelijke exemplaren. Het vrouwelijke exemplaar kan je, afhankelijk van het seizoen, herkennen aan de groene of blauwe schijnbessen. "De jeneverbes wordt gebruikt in de zuurkool of in de jeneverstokerij."

Heide met aan de linkerkant een jeneverbes.

Dood bos.

De flatgebouwen van de natuur

In de dode bomen vind je de 'flatgebouwen van de natuur': de hollen van de specht. "De specht maakt zijn hol alleen in zieke bomen, gezonde bomen zijn veel te hard." Iedereen herkent het geluid van een specht die bezig is met zijn huis. Maar het geluid van de specht kan ook hele andere betekenis hebben. Luister maar:

Wilde gagel

Een struik die je alleen vindt op natte zure heidegrond, is de wilde gagel. Op het Needse Achterveld kom je verschillende bollen tegen. De wilde gagel is op zijn mooist in april en mei, dan krijgt de struik zijn herkenbare oranje kleur. Vergeet vooral niet te ruiken aan deze plant, de citroenachtige zeepgeur zal je tegemoet komen. Vanwege deze geur werd de wilde gagel vroeger veel gebruikt voor in de bedstee. Waarom? Dirk legt het uit:

Boswachter Dirk van de Brink.

Het Needse Achterveld vanuit de lucht? Jaap de Wit maakte op 22 januari 2017 deze prachtige dronebeelden.

Ook een bezoekje brengen aan het prachtige, mysterieuze en onontdekte Needse Achterveld met haar dode bomen, jeneverbessen, wilde gagel en reeën? Vanaf mei is het gebied op haar mooist. Voor meer informatie klik je hier.