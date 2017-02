Tien lege jerrycans gedumpt in Vethuizen

VETHUIZEN - Gemeente Montferland is op zoek naar meerdere onbekende personen die verantwoordelijk zijn voor een grote afvaldump in Vethuizen.

Op de hoek van de Holthuizerstraat en de Dijkhuizerstraat zijn dinsdagmorgen tien grote vaten gedumpt. In de vaten zat geen vloeistof. Wat er in de jerrycans heeft gezeten is niet duidelijk.



De gemeente is op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben. Deze personen kunnen zich melden bij gemeente Montferland.