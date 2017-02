Supportersvereniging: besloten trainingen passen niet bij NEC

NIJMEGEN - De Supportersvereniging is niet blij met de besloten trainingen die NEC twee keer per week gaat houden

De SV is verrast door het besluit. "Om de deuren nu voor de supporters gesloten te houden, past niet bij het transparante beleid dat bij een volksclub als NEC hoort."

Ook de manier waarop dit besluit is genomen, bevalt de SV NEC niet. "We zullen met NEC in gesprek gaan voor een oplossing voor de supporters die de trainingen bezoeken, zeker ook omdat het een drastisch besluit is dat al tot het einde van het seizoen geldt, zonder dat hierover enig overleg met ons heeft plaatsgevonden."

