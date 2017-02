Toerisme in Achterhoek blijft toenemen

Foto: REGIO8

ULFT - Het toerisme in de Achterhoek is sinds 2013 toegenomen, dat blijkt uit het aantal geboekte overnachtingen en de toeristische bestedingen in de regio. In opdracht van Stichting Achterhoek Toerisme is er onderzoek gedaan naar toerisme in de Achterhoek.

In 2015 zijn er in de Achterhoek 2,9 miljoen toeristische overnachtingen geboekt. Dat zijn er ruim 200.000 meer dan twee jaar eerder. Vooral campings en minicampings doen het goed in de regio. De sterkste groei is echter niet te zien bij de kampeerders. “Vooral de groei van het aantal overnachtingen in bungalows en hotels heeft tussen 2013 en 2015 een sterke impuls gegeven aan het toerisme in de Achterhoek”, aldus Manuel Hezeman van Achterhoek Toerisme.



Volgens het onderzoek werd er in 2015 zeker 175 miljoen euro besteed door verblijfsrecreanten de regio. In 2013 was dat nog 162 miljoen euro. Het toerisme in de regio is goed voor een geschatte 3,2 procent van de werkgelegenheid.



Door: Mediapartner REGIO8 Correctie melden